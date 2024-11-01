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مشاهير العرب - شريف سعيد يكشف كواليس الفيلم الوثائقي الجديد «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف سعيد يكشف كواليس الفيلم الوثائقي الجديد «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف سعيد يكشف كواليس الفيلم الوثائقي الجديد «ما وراء الحشاشين» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:17 مساءً - علق الكاتب والمخرج شريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على إنتاج عمل فني جديد يحمل اسم «ما وراء الحشاشين»، قائلا، إنه في إطار معركة صناعة الوعي وبعد ردة الفعل الجماهيرية الواسعة التي صاحبت عرض مسلسل الحشاشين لأول مرة، كان مهما رصد مراحل صناعة هذا المسلسل.

وأوضح شريف سعيد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف، أن مسلسل الحشاشين تطور نوعي في الدراما التاريخية في مصر، خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا، إلى أن الفيلم الوثائقي يرصد مراحل وكواليس صناعة المسلسل ومدى المزج بين الواقع التاريخي والخيال بما تستلزمه الصناعة الدرامية.

تفاصيل «ما وراء الحشاشين»

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «نلقي مزيدا من الضوء الوثائقي على شخصية حسن الصباح وجماعة الحشاشين وآثارها في كل الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي ظهرت بعد ذلك، وصولا إلى اللحظة الآنية».

وتابع: «الفيلم سيبرز مراحل الصناعة وكواليسها التي تمت على مدار عامين تقريبا، والمزيد من التوثيق حول شخصية حسن الصباح، ومن لم يشاهد المسلسل سيجد مدفوعا إلى مشاهدته عندما يرى الفيلم، ومن شاهد المسلسل سيغوص في التفاصيل والتوثيق والمعلومات الأخّاذة بشكل أكبر عن جماعة الحشاشين من خلال خبراء ومتخصصين ونقاد وزملاء في شركة المتحدة وضيوف من عواصم عربية مختلفة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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