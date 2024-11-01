محمود شاهين لـ«كلمتك»: مهرجان الجونة الأقرب لقلبي، وهذه أسباب صعوبة الفيلم القصير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - عبر مدير التصوير محمود شاهين "نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين" عن سعادته بمشاركة فيلمه "آخر رسالة" في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

مدير التصوير محمود شاهين

وقال "شاهين" في لقاء خاص مع "ڤيتو": "سعيد وفخور جدا إني بشارك بفيلم قصير في مهرجان الجونة السنة دي.. وهو أكتر مهرجان قريب لقلبي، لأنه تحسه إنه بتاعنا بتاع الشباب.. كمان مستوى مهرجان الجونة السينمائي مش موجود في أماكن كتير في العالم".

وتابع: “يمكن كمان لأني أول مرة يكون عندي فيلم مشارك في مهرجان فأنا سعيد للغاية”.

وأضاف: "الفيلم الروائي القصير في تفاصيل كتير جدا، ويمكن يكون أصعب من الفيلم الطويل لأنك بتحكي حكاية في كام دقيقة.. ووقت أقل بكتير من إنك تحكي حكاية في فيلم طويل، بيكون عندك مساحة إنك تضيف وتشيل براحتك في الفيلم.. كمان صعوبة إننا بنصور فيلمنا في لوكيشن واحد ودي حاجة تصعب على صناع أي عمل".

واختتم محمود شاهين حديثه بتقديم التعازي لأسرة الفنانين الراحلين مصطفى فهمي وحسن يوسف.

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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