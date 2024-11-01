وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-11- 2024 في مصر - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

وفاة مغترب يمني في امريكا فور وصوله إلى أرض الوطن .. ما القصة ؟ - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

عاجل :الموت يخطف مدير الدفاع المدني في عدن بصورة مفاجئة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - فيلم "اختيار مريم" يفوز بجائزتين من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمود شاهين لـ«كلمتك»: مهرجان الجونة الأقرب لقلبي، وهذه أسباب صعوبة الفيلم القصير (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمود شاهين لـ«كلمتك»: مهرجان الجونة الأقرب لقلبي، وهذه أسباب صعوبة الفيلم القصير (فيديو) - أخبار كلمتك

محمود شاهين لـ«كلمتك»: مهرجان الجونة الأقرب لقلبي، وهذه أسباب صعوبة الفيلم القصير (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:16 مساءً - عبر مدير التصوير محمود شاهين "نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين" عن سعادته بمشاركة فيلمه "آخر رسالة" في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي. 

مدير التصوير محمود شاهين 

وقال "شاهين" في لقاء خاص مع "ڤيتو": "سعيد وفخور جدا إني بشارك بفيلم قصير في مهرجان الجونة السنة دي.. وهو أكتر مهرجان قريب لقلبي، لأنه تحسه إنه بتاعنا بتاع الشباب.. كمان مستوى مهرجان الجونة السينمائي مش موجود في أماكن كتير في العالم". 

وتابع: “يمكن كمان لأني أول مرة يكون عندي فيلم مشارك في مهرجان فأنا سعيد للغاية”.

وأضاف: "الفيلم الروائي القصير في تفاصيل كتير جدا، ويمكن يكون أصعب من الفيلم الطويل لأنك بتحكي حكاية في كام دقيقة.. ووقت أقل بكتير من إنك تحكي حكاية في فيلم طويل، بيكون عندك مساحة إنك تضيف وتشيل براحتك في الفيلم.. كمان صعوبة إننا بنصور فيلمنا في لوكيشن واحد ودي حاجة تصعب على صناع أي عمل". 

واختتم محمود شاهين حديثه بتقديم التعازي لأسرة الفنانين الراحلين مصطفى فهمي وحسن يوسف. 

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق