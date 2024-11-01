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مشاهير العرب - تفاصيل مشاجرة عمرو رجب مع نجل مجدي عبد الغني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل مشاجرة عمرو رجب مع نجل مجدي عبد الغني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مشاجرة عمرو رجب مع نجل مجدي عبد الغني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:50 مساءً - نشبت مشاجرة بين الفنان عمرو رجب مع نجل مجدي عبد الغني بمنطقة الشيخ زايد، أدت إلى توجه عمرو رجب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد نجل اللاعب السابق مجدي عبد الغني.

تفاصيل مشاجرة عمرو رجب مع نجل مجدي عبد الغني

شهد أحد الكافيهات بمنطقة الشيخ زايد مشاجرة بين الفنان عمرو رجب ونجل الكاتبن مجدي عبد الغني أدت لتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيات.

انتقل فريق من مباحث قسم الشيخ زايد إثر تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بوجود شجار بين الفنان عمرو رجب ويوسف مجدي عبد الغني نجل اللاعب المصري السابق مجدي عبد الغني للوقوف علي ملابسات المشاجرة التي قامت بينهم في أحد الكافيهات بشيخ زايد.

مجدي عبد الغني

وبإجراء التحريات بقيادة العقيد إسلام مهداوي مفتش مباحث زايد أول وثاني والمقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة وبسؤال شهود العيان تبين نشوب مشاجرة دارت بينهما داخل أحد الكافيهات وقام نجل اللاعب مجدي عبد الغني بالتسبب في إصابة الفنان عمرو رجب بخدوش في الوجه مما دفعه إلى التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد نجل اللاعب السابق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت الحقيقات.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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