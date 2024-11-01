تعرف على الخطة الفنية لـ عمرو دياب بعد التعاقد مع «سوني» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - تعاقد الفنان عمرو دياب مع سوني ميوزيك إنترتينمنت الشرق الأوسط لعرض أعماله وأغانيه.

في هذا السياق، انتهى “الهضبة” من تجهيز الخطة الفنية النهائية، الذى من المقرر أن يفاجئ بها الجمهور، خلال الفترة المقبلة، عن طريق عدد من الحفلات الغنائية، وألبومات فنية مختلفة.

ويحتوي التعاقد على عرض الألبومات الجديدة لـ عمرو دياب باعتباره أكثر الفنانين مبيعًا مع مسيرته الرائعة التي امتدت لعقود من الزمان حصل خلالها على العديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز موسيقى عالمية وخمس جوائز الأسطوانة البلاتينية وست جوائز الموسيقى الأفريقية.

على الجانب الآخر، بدأت شركة سوني الرقمية وضع اللوجو الخاص بها على أغاني عمرو دياب، بعد التعاقد بين الطرفين بعد انتهاء عقد الهضبة مع أنغامي، ومن المفترض أن يتم الإعلان التعاقد بينهما رسميا قريبا.

عمرو دياب يتعاقد مع سوني

وكشفت القناة الرسمية لـ عمرو دياب عبر موقع يوتيوب عن وضع اللوجو الخاص لشركة سوني على أغنية يتعلموا، قبل إعادة تنزيل الأغنية من جديد عبر يوتيوب، تمهيدا لوضع اللوجو على باقي الأغاني تمهيدا لطرحهما بشكل رسمي قريبا.

وكشفت مصادر لـكلمتك، تفاصيل جديدة حول تعاقد عمرو دياب مع شركة أخرى عالمية بعد انتهاء عقده مع أنغامي.

وقالت المصادر: “إن شركة سوني تسلمت جميع حسابات عمرو دياب، تمهيدًا لإعادة إدارتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جديد”.

وتابعت المصادر: أنه من المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي بين عمرو دياب شركة وسوني الرقمية وعن عدة أعمال جديدة، مضيفة: إلى أن من المقرر أن تتم إعادة طرح أغاني عمرو دياب عبر يوتيوب خلال الأيام المقبلة من جديد وعلى منصات الموسيقى.

أغاني عمرو دياب

ويترقب الجمهور، إعادة طرح أغاني الهضبة عمرو دياب على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع أنغامي وحذف أغانيه من المنصة، باستثناء ألبوم مكانك باعتباره الألبوم الحصري.

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