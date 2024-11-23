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درة تكشف حقيقة حصولها على الجنسية المصرية - أخبار كلمتك

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درة تكشف حقيقة حصولها على الجنسية المصرية - أخبار كلمتك

درة تكشف حقيقة حصولها على الجنسية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 02:02 مساءً - كشفت الفنانة التونسية درة حقيقة حصولها على الجنسية المصرية، قائلة: "لم أحصل عليها خلال هذه الأيام، ولكنى حصلت عليها منذ ما يزيد عن عام".

حصول درة على الجنسية المصرية

وأكدت درة في تصريحات لـ كلمتك أنها حاليًا تحمل الجنسيتين المصرية والتونسية، وتعتز بهما.

وقضت درة بمصر ما يقرب من  17 عاما، وتزوجت من المهندس المعماري المصري هاني سعد قبل أربع سنوات.

وتشارك الفنانة التونسية درة في الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي كمخرجة للمرة الأولى بفيلمها الجديد "وين صرنا" وهو فيلم وثائقي أخرجته وأنتجته الفنانة درة، وسيتم عرضه ضمن قسم آفاق بمهرجان القاهرة السينمائي.

تفاصيل فيلم وين صرنا

وتدور أحداث الفيلم عن نادين امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات، وفي مصر تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

ويتنافس فيلم "وين صرنا" مع 13 فيلم آخر في المسابقة نفسها، وعبرت الفنانة  درة عن سعادتها وفخرها باختيار أول أفلامها للمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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