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ميس حمدان: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر - أخبار كلمتك

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ميس حمدان: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر - أخبار كلمتك

ميس حمدان: مهرجان الجونة واجهة مشرفة لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:18 مساءً - قالت الفنانة ميس حمدان، إنها "سعيدة بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي وأنه شرف كبير لها  حضور الفعاليات، مشيرة إلى أن المهرجان يعد واجهة مشرفة لمصر".

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

وأضافت: "الجونة السينمائي مهرجان كبير على مستوى الفعاليات والندوات وورش العمل، وبالفعل المهرجان تفوق على نفسه وكفى ووفى من جميع النواحي خاصة في الدورة السابعة".

 

متعة ندوات مهرجان الجونة

وتابعت: "استمتعت بندوة الفنانة إسعاد يونس وهند صبري والندوة الخاصة بالفنانين السعوديين.. وزي ما فيه ناس بتستمتع بالريد كاربت فيه ناس بتحب تحضر الورش والندوات وتتفرج على الأفلام".
 

حفل ختام الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي (بث مباشر)

مع ختام فعالياته، 5 رسائل مهمة لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة

إعلان جوائز مهرجان الجونة 
 

ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام الدورة السابعة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ويتم إعلان الجوائز في تمام الساعة الثامنة والنصف.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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