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مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن فؤاد حداد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن فؤاد حداد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى رحيله.. «صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن فؤاد حداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - تحل اليوم ذكرى رحيل شاعر العامية المصرية فؤاد حداد، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر عام 1985 عن عمر ناهز 57 عاما.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا شرف، تقريرا بعنوان «اليوم.. ذكرى رحيل المسحراتي وشاعر العامية المصرية فؤاد حداد».

ومن أبرز أعماله التي لا تزال محفورة في الذاكرة الأدبية والشعبية «الحلزونة، أنا اللي حي وشهيد، وعلى باب الله»، كما برزت ملحمة المسحراتي التي ارتبطت قلوب المصريين وأصبحت جزءً من طقوس شهر رمضان الكريم.

وجسدت ملحمة المسحراتي، روح الشعب وتاريخه وثقافته، ولم تقتصر إسهاماته على الشعر المكتوب فحسب، بل كتب كلمات تترات وأغنيات لمسلسلات وأعمال مسرحية وسينمائية مثل أيوب البحر والمسلسل الإذاعي البحث عن الذات، وقدم أغانٍ لمسرحية كعبلون وأغاني فيلم المزيكاتي وأشعار مسرحيات البعبع وقاعدين ليه.

وفي السنوات الأخيرة أعيدت كلماته في فيلم كف القمر عام 2011، ومسرحية من القلب للقلب عام 2016، وكان له دور بارز في دعم الفنانين، وكتب العديد من الأغنيات لكبار المطربين وأبدع في الأرض بتتكلم عربي ومصر حياتي، وكتب للفنان محمد منير أغانٍ خالدة مثل الليلة يا سمرا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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