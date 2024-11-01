مشاهير العرب - محمد سعد يعود للسينما بـ الدشاش بعد غياب 5 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً - محمد سعد .. تصدر اسم الفنان محمد سعد التريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد الإعلان عن بدء تصويره لفيلم جديد بعنوان «الدشاش»، وذلك بعد غياب طويل عن الساحة السينمائية استمر لـ 5 سنوات.

فيلم الدشاش بطولة محمد سعد

أعلن المخرج سامح عبد العزيز عن بدء تصوير فيلم «الدشاش» ونشر صورة لـ كلاكيت العمل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها: «أول يوم تصوير فيلم الدشاش. توكلت على الله».

أبطال فيلم الدشاش

ويشارك في بطولة فيلم الدشاش، عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد سعد وزينة وباسم سمرة ووليد فواز وأحمد فهيم ومريم الجندي وخالد الصاوي ونسرين أمين ومحمد فهيم وتأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.

تفاصيل فيلم الدشاش

ويظهر محمد سعد خلال أحداث الفيلم بشخصية طبيب أسنان اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة في العمل، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، ويتم تصويره بين مصر والمغرب.

آخر أعمال محمد سعد

جدير بالذكر، أن آخر أعمال محمد سعد فى السينما هو «الكنز» الذى شارك فيه نجوم كثر بجانبه مثل محمد رمضان، هند صبرى، روبى، أحمد رزق، هيثم أحمد زكى، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيى إسماعيل، هانى عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

قصة فيلم الكنز

وتدور أحداث الفيلم عن حسن بشر الذي يقرر العودة من أوروبا عام 1975 بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة حتشبسوت، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.