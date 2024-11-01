وديع الصافي، قديس الطرب الذي حظى 300 وسام من ملوك ورؤساء الدول ومات مفلسا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:58 صباحاً - وديع الصاوى، صوت قوى، صوت الجبل، لقب بصاحب الحنجرة الذهبية، من أشهر عمالقة الطرب في عالمنا العربي والذي كان له دورًا كبيرًا في انتشار الأغنية اللبنانية، فضلًا عن كونه مدرسة في الغناء والتلحين، من أشهر أغانيه عظيمة يامصر يا أرض النعم، رحل عام 2013 عن 92 عاما.



ولد وديع فرنسيس الشهير بالفنان وديع الصافي في قرية نيحا الشوف بلبنان فى مثل هذا اليوم عام 1921، عانى من الفقر فى بداية حياته، ظهرت موهبته وجمال صوته وهو في الثالثة من عمره، وتنقل في أكثر منطقة لبنانية بسبب طبيعة مهنة الأب، الذي كان يعمل خيالا في الأمن الداخلي، حتى أنه في عام 1930 سافرت عائلته إلى بيروت ودخل وديع الصافي مدرسة دير المخلص الكاثوليكية وبعدها بثلاث سنوات اضطر للتوقف عن الدراسة لمساعدة والده في إعالة العائلة.

يامرسال النغم أول أغانيه

جاءت بداية شهرة الفنان وديع الصاوى بعد نجاحه فى مسابقة لبنانية فى الغناء أعدتها إذاعة لبنان الرسمية ونال الجائزة الأولى في الغناء عام 1938، واختارت له لجنة المسابقة اسم "وديع الصافي" كاسم فني نظرًا لصفاء صوته بدلًا من الاسم الحقيقي وديع فرنسيس، كما طلبت منه لجنة التحكيم الانتساب رسميا إلى الإذاعة، وكانت أول أغنية فردية بصوته بعنوان "يا مرسال النغم".

وديع الصافى



وكانت بداية نجاح وديع الصاوى مع أغنية "طل الصباح وتكتك العصفور" عام 1940، ومع مرور الوقت والسنوات أصبح وديع الصافي أيقونة في عالم الغناء العربي، ونظرًا لقوة صوته وعذوبته أطلق على الراحل وديع الصافي عدة ألقاب، من أشهرها لقب صوت الجبل، ومطرب الأَرز، وقديس الطرب، وعملاق لبنان، وسميت مدرسته في الغناء بالمدرسة الصافية.

هموم الوطن فى لبنان

اهتم وديع الصافى طوال مسيرته الفنية بهموم وطنه لبنان عن طريق الأغنية اللبنانية المستمدة من الفولكلور فقدم عددا من الأغنيات باللهجة اللبنانية، ومن أبرز الأغاني الوطنية منها: معليش يا لبنان والتي يقول فيها “معليش يا لبنان.. منجوع.. منموت... المهم تبقى كبير يا لبنان”، كما غنى أيضًا يا مخلد التاريخ يا لبنان، وأغنية أي اعتزاز فيك يا لبنان..ورفيق ظلك زان كل مكان، بالإضافة إلى أغنية “جايين يا أرز الجبل جايين.. اشتقنا لجبل نيحا لجبل صنّين.. تحت السّما ما في متل لبنان.. لبنان أحلى وجّ أعلى جبين”، وفيها غنى وديع الصافي لقريته والأغنية من ألحانه وكلمات أسعد سابا، إلى جانب أغنية يالبنان ياقطعة من السما.

وديع الصافى مع فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ

كما غنى وديع الصافى باللهجة المصرية أغنيات منها: على رمش عيونها، ودار يادار يادار..يادار قوليلى يادار..راحوا فين حبايب الدار، وأغنية الليل ياليلى، عندك بحرية ياريس التي لحنها محمد عبد الوهاب.

اتجه وديع الصافى إلى السينما، وشارك في قليل من الأعمال الفنية منها فيلم " زهرة السوق "عام 1947، كما شارك في فيلم غزل البنات عام 1949، ومسرحية موسم العز عام 1960، ومسلسل كانت أيام عام 1964، وغنى في فيلم أنت عمري عام 1964 أيضا.

الفنان وديع الصافى



كما شارك في أفلام أخرى مثل ليالي الشرق، وموال "الأقدام الذهبية"، وفيلم "نار الشوق "عام 1970 مع صباح وهو من إخراج محمد سالم، وقدم دورا صغيرا فى فيلم "عرس التحدي " إنتاج عام 1975 وفيلم الاستعراض الكبير عام 1975 بالإضافة إلى مسلسل "كيف تخسر مليون جنيه "عام 1978.

عظيمة يامصر يا أرض النعم

من أشهر الأغانى الوطنية التى غناها وديع الصاوى أغنية "عظيمة يامصر يا أرض النعم" وهي من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي أيضا، وقد منح وديع الصافي الجنسية المصرية من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب هذه الأغنية عام 1995، ليكون حاملًا إليها إلى جانب الجنسية اللبنانية والبرازيلية والفرنسية، كما أنه حصل على ٣٠٠ وسام من ملوك ورؤساء الدول المختلفة.

ورغم نجاح وديع الصافي، فقد أعلن إفلاسه قبل رحيله بعام واحد، وبرر الأمر بأنه نتيجة عقد الاحتكار الذي وقعه مع شركة "روتانا"، والذي كان سببًا في خسارة ثروته.



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