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مشاهير العرب - جنازة محمد رحيم.. حضر المشيعون وغاب الجثمان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - جنازة محمد رحيم.. حضر المشيعون وغاب الجثمان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - جنازة محمد رحيم.. حضر المشيعون وغاب الجثمان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - فوجئ نجوم الفن عقب وصولهم لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة على جثمان الملحن محمد رحيم، بعدم وصول الجثمان إلى المسجد، وذلك عقب إعلان عائلة الفقيد تأجيل موعد الجنازة بسبب شكهم في وجود شبهة جنائية وراء الوفاة.

وكان من أبرز الحضور لـ تأدية صلاة الجنازة على الراحل محمد رحيم الذي وفته المنية خلال الساعات الماضية: أيمن بهجت قمر، وحلمي عبد الباقي.

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

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