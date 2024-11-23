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مشاهير العرب - عزيز الشافعي ينعي محمد رحيم بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - عزيز الشافعي ينعي محمد رحيم بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عزيز الشافعي ينعي محمد رحيم بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - نعى الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 45.

وشارك عزيز الشافعي، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «الحقيقة إني مش مصدق، لا حول ولا قوة إلا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا رحيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك واغفر له وأكرم مثواه يا رب العالمين».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم، رحل عن عالمنا صباح السبت، وذلك بعدما أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاته.

وقال تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم، لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

يذكر أنه تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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