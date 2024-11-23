مشاهير العرب - عزيز الشافعي ينعي محمد رحيم بهذه الكلمات (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 08:03 مساءً - نعى الملحن عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الملحن محمد رحيم، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ 45.

وشارك عزيز الشافعي، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، معلقا عليها قائلا: «الحقيقة إني مش مصدق، لا حول ولا قوة إلا بالله.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا رحيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الله، اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك واغفر له وأكرم مثواه يا رب العالمين».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الملحن محمد رحيم، رحل عن عالمنا صباح السبت، وذلك بعدما أعلن النجم تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاته.

وقال تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم، لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

يذكر أنه تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.