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مشاهير العرب - بعد إصابتها بـ«شلل المعدة».. هند عبد الحليم تكشف عن تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد إصابتها بـ«شلل المعدة».. هند عبد الحليم تكشف عن تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد إصابتها بـ«شلل المعدة».. هند عبد الحليم تكشف عن تطورات حالتها الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:59 صباحاً - أعلنت الفنانة هند عبد الحليم، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لشلل مؤقت في المعدة، وذلك نتيجة استخدام حقن النحافة.

تطورات الحالة الصحية لـ هند عبد الحليم

أوضحت أنها شعرت بآلام شديدة أدت إلى احتجازها في المستشفى بعد تشخيص إصابتها بشلل مؤقت في المعدة، حيث تلقت العلاج اللازم.

وأشارت هند عبد الحليم للراغبين في استخدام حقن التنحيف بضرورة استشارة الطبيب وإجراء التحاليل والفحوصات المطلوبة للتأكد من قدرة الجسم على تحمل آثارها الجانبية المتفاوتة.

وذكرت أن هذه الحقن تهدف إلى تقليل الشهية وزيادة الشعور بالشبع وإبطاء حركة المعدة، لكنها قد تسبب أيضًا مضاعفات صحية خطيرة.

آخر أعمال هند عبد الحليم

وكانت آخر أعمال هند عبد الحليم، هو مشاركتها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة» بطولة سلمى أبو ضيف، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ودارت أحداث المسلسل عن قصة حقيقية، حول (شيماء)، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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