وزير سابق ينتقد هذا الأمر في السلطة المحلية بمدينة تعز - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح : ‏ندرك ان السلطة المحلية في تعز اكثر انضباطا من غيرها في موضوع توريد الايرادات مركزيا..

واضاف فتح : لكننا في اوضاع نريد فيها الضغط المحلي لتنفيذ اللامركزية الادارية والمالية.. وتعز مؤهلة لكي تكون انموذجا في تطبيق ذلك..

وتابع أن الوضع الحالي يحتم ان تتحمل السلطات المحلية مسئولياتهافي تخفيف الاعباء المركزية وذلك من خلال مواجهة الكثير من الصرفيات المحلية من الموارد المحلية وفقا لضوابط مالية وادارية..

ولفت ان وتعز قادرة على اتباعها وتنفيذها لا ندعوا للفوضى الادارية والمالية..

وتابع : ولكننا ندعوا لتصحيح وضع المحليات وتفويضها وتحميلها القدر الملائم من الصلحيات المتعددة.

واختتم: علينا ان نؤمن ان المركزية في كل شئ فشلت بل تم اسقاطها ولايمكن القبول بعودتها تحت مبررات القانون او الالتزامات المركزية التي لم تنفذ..وعلى المحليات المحررة ادراك ذلك وتنفيذه وفقا لقواعد الادارة والضوابط المالية المتعارف عليها..