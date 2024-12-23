الحوثيين يعلنون القيام بهذا الامر بشأن مقتل نجلي ‘‘شيخ قبلي’’ في إب - أخبار كلمتك

أعلنت مليشيا الحوثي القبض على قاتل شخصين، بعد تحكيمهما في قضية خلاف على ملكية أرض.

وقال بيان أمني حوثي، إن شرطة محافظة إب تمكنت من إلقاء القبض على متهم بقتل شخصين، وإصابة ثالث.



وفي التفاصيل ذكرت شرطة إب؛ أن إدارة أمن مديرية مذيخرة تلقت بلاغاً عن قيام المدعو علي هزاع خالد -البالغ من العمر 49 عاماً، ويسكن في قرية السنع عزلة حمير بمديرية مذيخرة- بإطلاق النار من بندق آلي على كلٍ من:

1-أحمد محمد منصور باشا (26 عاماً)

2- خالد محمد منصور باشا (24 عاماً)، وهما نجل الشيخ القبلي منصور باشا.. ما أدى إلى مقتلهما نتيجة تعرضهما لعدد من الطلقات النارية، كما أصيب شخص ثالث بجروح.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحركت برفقة مختصي الأدلة الجنائية إلى مكان الواقعة فور تلقيها البلاغ، وباشرت الإجراءات القانونية، وشرعت على الفور بمتابعة تحركات المتهم، -الذي كان قد فر من المكان- وتمكنت من إلقاء القبض عليه.



ولفت إلى أن إجراءات جمع الاستدلال كشفت أن الجريمة اُرتِكبت نتيجة خلاف على ملكية أرض.. مؤكدة أنها بصدد استكمال إجراءات إحالة المتهم للعدالة.