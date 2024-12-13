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بنك عدن الأول الإسلامي يُحدث نقلة نوعية في خدمات الحوالات الدولية بخدمة الايبان IBAN - أخبار كلمتك

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بنك عدن الأول الإسلامي يُحدث نقلة نوعية في خدمات الحوالات الدولية بخدمة الايبان IBAN - أخبار كلمتك

بنك عدن الأول الإسلامي يُحدث نقلة نوعية في خدمات الحوالات الدولية بخدمة الايبان IBAN - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - كلمتك /خاص

 

في إطار سعيه المستمر للتميز وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، أعلن بنك عدن الأول الإسلامي عن إطلاق خدمة رقم الايبان (IBAN)، التي تُعد نقلة نوعية في مجال الحوالات الدولية، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير تجربة مصرفية آمنة وسريعة وفعّالة، مما يضع العملاء في قلب التميز المصرفي.

وتُمكّن خدمة الايبان العملاء من إرسال واستقبال الحوالات الدولية بكل سهولة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، و هذا النظام المُعتمد دوليًا يساعد على تقليل الأخطاء في المعاملات المالية، مما يجعل الحوالات أكثر دقة وسرعة، كما يتيح الوصول الفوري إلى الحسابات المصرفية، مما يُسرّع عمليات تحويل الأموال بين الدول بشكل غير مسبوق.

وأكد البنك أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز الريادة المصرفية، ومواكبة أحدث المعايير الدولية في عالم البنوك، ليضع بذلك بنك عدن الأول الإسلامي عملاءه في مقدمة أولوياته، ليظل دائمًا خيارهم الأول في التميز المصرفي.

بنك عدن الأول الإسلامي.. خيارك الأول للريادة المصرفية

 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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