استغاثة عاجلة من قبل المواطنين بعدن لإنقاذهم - أخبار كلمتك



تعاني مدينة عدن من آثار الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شوارعها خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن شلل الحركة وتعميق معاناة المواطنين

واكد مواطنون في حي عمر المختار ومناطق عدة بمديرية الشيخ عثمان بعدن ان مياه الامطار اختلطت بمياه الصرف الصحي في المديرية .



وأوضح المواطنون ان النفايات تتكدس مجدداً في أحياء وشوارع وأزقة المديرية لتختلط بالمياه الآسنة في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان، وتتسبب مياه الامطار الغزيرة على المدينة في نشر هذه النفايات وتلوث المدينة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض



ودعا الاهالي السلطات للتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطر.