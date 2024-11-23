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استغاثة عاجلة من قبل المواطنين بعدن لإنقاذهم - أخبار كلمتك

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استغاثة عاجلة من قبل المواطنين بعدن لإنقاذهم - أخبار كلمتك

استغاثة عاجلة من قبل المواطنين بعدن لإنقاذهم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 07:16 مساءً - كلمتك: خاص


تعاني مدينة عدن من آثار الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شوارعها خلال الساعات الماضية، مما أسفر عن شلل الحركة وتعميق معاناة المواطنين

واكد مواطنون في حي عمر المختار ومناطق عدة بمديرية الشيخ عثمان بعدن ان مياه الامطار اختلطت بمياه الصرف الصحي في المديرية .


وأوضح المواطنون  ان النفايات تتكدس مجدداً في أحياء وشوارع وأزقة المديرية لتختلط بالمياه الآسنة في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يفاقم من معاناة السكان، وتتسبب مياه الامطار الغزيرة على المدينة في نشر هذه النفايات وتلوث المدينة وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والأمراض


ودعا الاهالي السلطات للتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطر.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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