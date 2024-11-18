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القبض على شاب نفذ عملية سطو مسلح على محل صرافة شهير في عدن - أخبار كلمتك

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القبض على شاب نفذ عملية سطو مسلح على محل صرافة شهير في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شاب نفذ عملية سطو مسلح على محل صرافة شهير في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - كلمتك/خاص:

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة  عدن من إلقاء القبض على مطلوب أمني يدعى (س.ع.ا) في مديرية الشيخ عثمان.  

 وقال قائد القطاع الثامن، النقيب ناصر الدهشلي: “العملية جاءت بعد صدور بلاغ حول قيام المتهم بعمليات سطو وتقطع بينها قضية سطو مسلح على شركة العمقي للصرافة في حي السيلة حيث تم تعقبه”.  

 وأضاف الدهشلي: “تم تحديد موقع المتهم وبالرغم من رميه لقنبلة على الجنود إلا أنه تم محاصرة منزله والقبض عليه واحتجازه تمهيدًا لإحالته إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات وتحويله إلى الجهات المختصة.   

ودعت قوات الحزام الأمني المواطنين إلى التعاون معها للإبلاغ عن المطلوبين والمساهمة في تعزيز الأمن في مديريات العاصمة​​​​​​

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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