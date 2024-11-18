القبض على شاب نفذ عملية سطو مسلح على محل صرافة شهير في عدن - أخبار كلمتك

تمكنت قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن من إلقاء القبض على مطلوب أمني يدعى (س.ع.ا) في مديرية الشيخ عثمان.

وقال قائد القطاع الثامن، النقيب ناصر الدهشلي: “العملية جاءت بعد صدور بلاغ حول قيام المتهم بعمليات سطو وتقطع بينها قضية سطو مسلح على شركة العمقي للصرافة في حي السيلة حيث تم تعقبه”.

وأضاف الدهشلي: “تم تحديد موقع المتهم وبالرغم من رميه لقنبلة على الجنود إلا أنه تم محاصرة منزله والقبض عليه واحتجازه تمهيدًا لإحالته إلى الشؤون القانونية لاستكمال الإجراءات وتحويله إلى الجهات المختصة.

ودعت قوات الحزام الأمني المواطنين إلى التعاون معها للإبلاغ عن المطلوبين والمساهمة في تعزيز الأمن في مديريات العاصمة​​​​​​