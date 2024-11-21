اعلان هام من هيئة التأمينات والمعاشات في عدن - أخبار كلمتك

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، عدن، عن دعوة المتقاعدين المدنيين، الواردة أسماؤهم في الإعلان، للحضور إلى مبنى الهيئة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ولمدة أسبوع، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم بشأن ازدواج الوظائف، وفقًا للتعميم الصادر من مكتب وزارة الخدمة المدنية فرع عدن.

وطلبت الهيئة من المتقاعدين الأحياء إحضار الوثائق التالية:

صورة شمسية ملونة حديثة لصاحب المعاش. صورة ملونة من البطاقة الشخصية أو الإلكترونية لصاحب المعاش. صورة من دفتر المعاش.

أما بالنسبة لمتقاعدي الورثة، فقد دعت إلى إحضار:

صورة من شهادة وفاة المتقاعد. صورة من دفتر المعاش. صورة من الوكالة الشرعية للوكلاء.

وخصصت الهيئة أرقامًا للتواصل والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات.