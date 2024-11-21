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اعلان هام من هيئة التأمينات والمعاشات في عدن - أخبار كلمتك

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اعلان هام من هيئة التأمينات والمعاشات في عدن - أخبار كلمتك

اعلان هام من هيئة التأمينات والمعاشات في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، عدن، عن دعوة المتقاعدين المدنيين، الواردة أسماؤهم في الإعلان، للحضور إلى مبنى الهيئة ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، ولمدة أسبوع، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتحديث بياناتهم بشأن ازدواج الوظائف، وفقًا للتعميم الصادر من مكتب وزارة الخدمة المدنية فرع عدن.

وطلبت الهيئة من المتقاعدين الأحياء إحضار الوثائق التالية:

  1. صورة شمسية ملونة حديثة لصاحب المعاش.
  2. صورة ملونة من البطاقة الشخصية أو الإلكترونية لصاحب المعاش.
  3. صورة من دفتر المعاش.

أما بالنسبة لمتقاعدي الورثة، فقد دعت إلى إحضار:

  1. صورة من شهادة وفاة المتقاعد.
  2. صورة من دفتر المعاش.
  3. صورة من الوكالة الشرعية للوكلاء.

وخصصت الهيئة أرقامًا للتواصل والاستفسارات المتعلقة بالإجراءات.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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