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وفاة لاعب شهير - أخبار كلمتك

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وفاة لاعب شهير - أخبار كلمتك

وفاة لاعب شهير - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 05:09 مساءً - كلمتك/

توفي ظهر اليوم اللاعب السابق في نادي التلال الرياضي والمنتخب الوطني، محفوظ محمد، بعد مسيرة رياضية حافلة بالألقاب والإنجازات.

وقالت مصادر محلية أن نجم التلال والمنتخبات الوطنية، الكابتن محفوظ محمد أحمد، كان يعاني في الآونة الأخيرة من مشاكل صحية تتعلق بالقلب، والتي كانت تتطلب تدخلاً جراحيًا مكلفًا، ولم تسمح له ظروفه المالية الصعبة بالحصول على العلاج اللازم سواء في الداخل أو الخارج، في ظل الاهمال من جهات الاختصاص في بلادنا

يُعد الفقيد من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في رفع راية كرة القدم اليمنية، حيث ترك بصمة واضحة في نادي التلال ومنتخب اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، وكان له دور كبير في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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