وفاة لاعب شهير - أخبار كلمتك

توفي ظهر اليوم اللاعب السابق في نادي التلال الرياضي والمنتخب الوطني، محفوظ محمد، بعد مسيرة رياضية حافلة بالألقاب والإنجازات.

وقالت مصادر محلية أن نجم التلال والمنتخبات الوطنية، الكابتن محفوظ محمد أحمد، كان يعاني في الآونة الأخيرة من مشاكل صحية تتعلق بالقلب، والتي كانت تتطلب تدخلاً جراحيًا مكلفًا، ولم تسمح له ظروفه المالية الصعبة بالحصول على العلاج اللازم سواء في الداخل أو الخارج، في ظل الاهمال من جهات الاختصاص في بلادنا

يُعد الفقيد من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في رفع راية كرة القدم اليمنية، حيث ترك بصمة واضحة في نادي التلال ومنتخب اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، وكان له دور كبير في تحقيق العديد من النجاحات الرياضية.