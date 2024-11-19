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ازدحام كبير للحصول على البطاقة الشخصية الجديدة في عدن - أخبار كلمتك

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ازدحام كبير للحصول على البطاقة الشخصية الجديدة في عدن - أخبار كلمتك

ازدحام كبير للحصول على البطاقة الشخصية الجديدة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

شكا مواطنون من ازدحام كبير للحصول على البطاقة الذكية بمدينة المنصورة في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ازدحام كبير في مركز الأحوال المدنية في مبنى مديرية المنصورة سببها توقيع مدير الفرع .
واضافوا:عدد كبير من المواطنين ينتظرون ان يقوم شخص ففط بمراجعة الاوراق والتوقيع عليها فكم قدرة وطاقة هذا الرجل؟
واختتموا:لابد من إعطاء الصلاحيات لنواب مدير الفرع لتخفيف الزحام الشديد أو الموظفين الذين يثق بهم هذا المدير لن تقف الناس ايام أما مكتبك كما لو منتظرين مساعدة منك
من/احمد انور امبريص
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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