شكا مواطنون من ازدحام كبير للحصول على البطاقة الذكية بمدينة المنصورة في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ازدحام كبير في مركز الأحوال المدنية في مبنى مديرية المنصورة سببها توقيع مدير الفرع .
واضافوا:عدد كبير من المواطنين ينتظرون ان يقوم شخص ففط بمراجعة الاوراق والتوقيع عليها فكم قدرة وطاقة هذا الرجل؟
واختتموا:لابد من إعطاء الصلاحيات لنواب مدير الفرع لتخفيف الزحام الشديد أو الموظفين الذين يثق بهم هذا المدير لن تقف الناس ايام أما مكتبك كما لو منتظرين مساعدة منك
من/احمد انور امبريص
ازدحام كبير للحصول على البطاقة الشخصية الجديدة في عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
شكا مواطنون من ازدحام كبير للحصول على البطاقة الذكية بمدينة المنصورة في عدن.
شكا مواطنون من ازدحام كبير للحصول على البطاقة الذكية بمدينة المنصورة في عدن.
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