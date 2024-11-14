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#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الخميس في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

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#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الخميس في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

#درجات الحرارة المتوقعة #صباح الخميس في المدن اليمنية .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:04 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق 14 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 33°- الصغرى 24°)
 
المكلا (العظمى 32° - الصغرى 23°)
 
سيئون (العظمى 32° - الصغرى 12°)
 
عتق (العظمى 29° - الصغرى 14°)
 
الغيضة (العظمى 35° - الصغرى 21°)
 
سقطرى (العظمى 31° - الصغرى 23°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 23° - الصغرى 03°)
 
تعز (العظمى 28° - الصغرى 12°)
 
الحديدة (العظمى 33° - الصغرى 26°)
 
ذمار (العظمى 22° - الصغرى 02°)
 
مأرب (العظمى 30° - الصغرى 15°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 04°)
 
المحويت (العظمى 24°- الصغرى 10°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 03°)

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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