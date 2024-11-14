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مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

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مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

تقطع مسلحون لمسن وبناته بصنعاء مساء يوم امس بعد عودتهم من عدن.
وقال الصحفي صدام ابو عاصم: قيل لهم أن الوضع الأمني في عدن غير سوي، فظلوا مترددين لأشهر، هل يذهبوا إلى هناك ليقطعوا جوازات أم ماذا؟في النهاية، تركوا مخاوفهم جانبا وغادروا مدينتهم صنعاء إلى عدن وأنجزوا مهمتهم بسلاسة وعادوا بالسلامة.
في الساعة الثالثة فجرا وصل الأب وابنتيه باب اليمن واستقلوا تاكسي إلى منزلهم.
واضاف:في السائلة، توقف سائق التاكسي بحجة أن البترول خلّص، وأنه يجب أن ينزل يبحث عن بترول دقائق وعاد الرجل ومعه خمسة مسلحين يستقلون دراجات نارية ويريدون استلاب العائلة ما تملك.
واختتم:أراد الأب الشائب والمحترم أن يدفع الشر عن نفسه وابنتيه، وحاول الدفاع وردعهم، ولكنهم تمكنوا بقوة السلاح من سلبه ماتبقى من ماله، وكانوا ربما يريدون أيضا ما هو أكثر لولا تدخل القدر حينها، وأوقف بجانبهم سيارة صالون ظن أنهم تعطلوا وأنهم بحاجة إلى مساعدة ما فرّ الرجل بابنتيه إلى سيارة الصالون التي توقفت فجأة راجياً من صاحبها أن يوصلهم إلى وجهتهم، في الوقت في فر فيه اللصوص المسلحون حدثت ذلك أمس المساء لأسرة محترمة من أبناء صنعاء، وهي نموذج لعشرات القصص التي تحدث كل يوم في ظل حكم المليشيا!
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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