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الكشف عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - كلمتك: خاص

 


كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي على جسده أثناء نومه داخل منزله في المملكة العربية السعودية 

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية القت القبض على الزوجة فور وقوع الجريمة 

 


واكدت مصادر في وقت سابق ان إمرأة قامت بإحراق زوجها الذي ينتمي لأبناء مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز 

واوضحت المصادر انه وعقب قيام الرجل بطلاق زوجته في المملكة العربية السعودية كان عندها نسخة من مفاتيح الشقة عادت إلى البيت وهو نائم وصبت الزيت على جسمه

و أوضحت المصادر ان الحالة الصحية للزوج حرجة جداً ويتلقى العلاج في احد مستشفيات المملكة العربية  بينما الزوجة في قبضة الأمن

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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