الكشف عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي - أخبار كلمتك



كشفت مصادر تفاصيل جديدة عن مصير المرأة الشرعبية التي أحرقت زوجها بالزيت المغلي على جسده أثناء نومه داخل منزله في المملكة العربية السعودية

وأكدت المصادر ان الأجهزة الأمنية القت القبض على الزوجة فور وقوع الجريمة



واكدت مصادر في وقت سابق ان إمرأة قامت بإحراق زوجها الذي ينتمي لأبناء مديرية شرعب الرونة بمحافظة تعز

واوضحت المصادر انه وعقب قيام الرجل بطلاق زوجته في المملكة العربية السعودية كان عندها نسخة من مفاتيح الشقة عادت إلى البيت وهو نائم وصبت الزيت على جسمه

و أوضحت المصادر ان الحالة الصحية للزوج حرجة جداً ويتلقى العلاج في احد مستشفيات المملكة العربية بينما الزوجة في قبضة الأمن