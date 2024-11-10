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برعاية المحافظ بن الوزير.. تدشين فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس بمحافظة شبوة. - أخبار كلمتك

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برعاية المحافظ بن الوزير.. تدشين فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس بمحافظة شبوة. - أخبار كلمتك

برعاية المحافظ بن الوزير.. تدشين فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس بمحافظة شبوة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - دشّن وكيل المحافظة، الدكتور عبدالقوي لمروق، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان التراث والفنون الخامس، الذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة، برعاية المحافظ عوض محمد بن الوزير، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، تحت شعار "شبوة تراث وفن أصيل نابض بالحياة".

وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن السلطة المحلية، رحب مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة، الدكتور فيصل البعسي، بالوفود المشاركة والزوار من داخل وخارج المحافظة، ناقلاً تحيات راعي المهرجان المحافظ بن الوزير.

وأشاد البعسي، بجميع من ساهم في إنجاح فعاليات هذا المهرجان، مشيراً إلى أن شبوة تُعد عاصمة الثقافة وجذور الحضارة الأولى، حيث قامت على أرضها الطيبة ثلاث ممالك وحضارات.

وأكد البعسي، أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن الوزير، بهدف تعزيز العناية بالتراث والموروث الشعبي الذي تزخر به المحافظة.

وفي الكرنفال التدشيني، الذي أقيم في ملعب لوسيل بالمنتزه المركزي بمدينة عتق، قدمت الفرق الفنية التابعة لمكتب الثقافة أوبريتاً غنائياً مميزاً، بالإضافة إلى لوحات فنية وفلكلورية تجسد الأهازيج والزوامل والرقصات الشعبية المعبرة عن الموروث الثقافي للمحافظة، بمشاركة أكثر من 600 مشارك يمثلون مديريات المحافظة، ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

كما شهد الكرنفال حضوراً شعبياً حاشداً، حيث تم تقديم عروض للخيول والهجن الأصيلة، وعروض لزهرات المحافظة المتوشحات بالزي التراثي، والذي أضفى جمالاً ورونقاً على الفعالية وبرز غنى الموروث الثقافي والحضاري لشبوة.

وعقب الكرنفال التدشيني، قام الوكيل لمروق، بافتتاح أركان وأجنحة المهرجان في مركز الشاعر يسلم بن علي الثقافي، والتي ضمت جناحاً لقرية تراثية شبوانية، ومعارض للموروث الشعبي، والصور الفوتوغرافية، والفنون التشكيلية، والمنتجات والحرف اليدوية، بالإضافة إلى ركن خاص للمنتجات النسوية، وركن لصحيفة 14 أكتوبر.

واستمع الوكيل لمروق خلال جولته في أجنحة المعرض إلى شرحٍ مفصل، من مدير مكتب الثقافة، حول المعرض وأجنحته والفعاليات المصاحبة التي تهدف إلى إبراز تراث المحافظة وموروثها الشعبي الزاخر. 

وقد أبدى الوكيل لمروق إعجابه بما شاهده في المعارض والأركان من الموروث القديم بمختلف أشكاله لتعريف الأجيال بهذا التراث الغني.

ويتضمن برنامج الفعاليات لهذا المساء فقرات فنية وأغاني راقصة تقدمها فرق المديريات المشاركة، بالإضافة إلى عروض مسرحية لفرقة المسرح بمديرية بيحان.

حضر فعاليات تدشين المهرجان، وكلاء المحافظة، ورئيس جامعة شبوة، ورئيس المجلس الانتقالي بالمحافظة، والقيادات الأمنية والعسكرية، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية، ومدراء عموم المديريات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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