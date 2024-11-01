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الكشف عن جبايات بملايين الدولارات تذهب لهؤلاء شهريا - أخبار كلمتك

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الكشف عن جبايات بملايين الدولارات تذهب لهؤلاء شهريا - أخبار كلمتك

الكشف عن جبايات بملايين الدولارات تذهب لهؤلاء شهريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:25 مساءً -  

تحدث فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية بـاليمن في مجلس الأمن عن الجبايات الحوثية في البحر الأحمر

واكد الفريق ان جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا كجبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر و خليج عدن

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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