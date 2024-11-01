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الحوثيون يقتحمون مستشفى عيون شهير في إب وينهبون محتوياته - أخبار كلمتك

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الحوثيون يقتحمون مستشفى عيون شهير في إب وينهبون محتوياته - أخبار كلمتك

الحوثيون يقتحمون مستشفى عيون شهير في إب وينهبون محتوياته - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

أقدمت جماعة الحوثي على اقتحام مستشفى الجبلي للعيون في مدينة إب، ونهب محتوياته، بعد اعوام من تعيينها ما يسمى "حارس قضائي" عليه، امتداداً لمسلسل السطو والنهب الممنهج  لممتلكات المواطنين واستثماراتهم، وتنفيذا لمخططها في الاستحواذ على القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع "الرعاية الصحية"

وقال وزير الإعلام معمر الارياني:  حولت جماعة الحوثي محافظة إب لإقطاعية لعناصرها القادمين من محافظات صعدة وعمران، حيث أحصى تقرير حقوقي وقوع أكثر من (6296) جريمة وانتهاك في المحافظة خلال عام، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاقتحام، والسطو ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمنازل، بواقع 34 حالة، منها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية، ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب

واضاف :أدت عمليات السطو والنهب والابتزاز المنظم الذي مارسته مليشيا الحوثي الإرهابية بحق القطاع الصحي الخاص منذ انقلابها الغاشم على الدولة، إلى افلاس وإغلاق عدد من المستشفيات الخاصة، ومغادرة عدد آخر من المستثمرين خارج اليمن، وتراجع مستوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي،  وانهيار خدمات الرعاية الصحية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

واختتم: تعرض القطاع الخاص لعمليات سلب ونهب وابتزاز وتضييق مستمر من مليشيا الحوثي،  الأمر الذي أدى لإفلاس الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان مئات الآلاف لوظائفهم، ضمن مخططها لتجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية المعروفة، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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