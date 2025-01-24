أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 03:30 مساءً -  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، شهدت  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم، الجمعة 24 يناير 2025، استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للارتفاع في بعض الأعيرة.

 وفيما يلي ترصد “ كلمتك”  تفاصيل الأسعار حسب الأعيرة المختلفة.

اقرا التالى: ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

 

أسعار الذهب اليوم فى السعودية

سعر جرام الذهب عيار 24

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 331.89 ريال للبيع.

 سعر جرام الذهب عيار 21

 سعر جرام الذهب عيار 21، فقد سجل 290.41 ريال للبيع.

 سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 248.92 ريال للبيع.

 

 

سعر الأونصة الذهبية بالريال السعودي 

 بالإضافة إلى ذلك، بلغ  سعر الأونصة الذهبية حوالي 10,314.25 ريال سعودي (2,738.38 دولار أمريكي)، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2,343.75 ريال سعودي (621.92 دولار أمريكي).

يُلاحظ أن هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنةً بالأيام السابقة، ويُعزى ذلك إلى التغيرات في أسعار الذهب العالمية والتقلبات في أسواق العملات، يُنصح دائمًا بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار الذهب، نظرًا لتأثرها المستمر بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

 

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

 تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عيار 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم كما يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة الأسعار بشكل دوري، والاستفادة من المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات والتطورات في سوق الذهب المحلي والعالمي.

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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