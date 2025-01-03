متى تذهب أموال المورث من البنك إلى خزينة الدولة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 10:10 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنوك حول الحالة التي تستوجب ذهاب أموال الموروث إلى خزينة الدولة.

وأوضح مصرفيون لـ كلمتك أن هناك حالة واحدة يتم من خلالها التحفظ على أموال المتوفى ودخولها إلى خزينة الدولة فورا، وذلك حال وفاة الشخص وليس له أي ورثة شرعيين ما يعني قيام البنك باتخاذ إجراءات لتحويل تلك الأموال المودعة فيه الي خزينة الدولة.

ويبحث الكثير من الورثة عن إجابة لسؤال ماذا يفعلون حال وفاة المورث وكان له حسابات في البنوك لا يعرفون عنها شيئا.

حسابات المتوفين في البنوك

ووضع البنك المركزي حلولا لمشكلة حسابات المتوفين بالبنوك بما يسهل على الورثة الحصول على الأموال في الحساب إن وجد.

خطوات الاستعلام عن حسابات المتوفين

وتشمل خطوات الوصول الى حسابات المتوفين في البنوك عدو مراحل لابد وان يمر بها العميل لكي يتم في النهاية التأكد من المبالغ الموجودة في حسابات المتوفين بالبنوك.

وقام البنك المركزى المصرى فى إطار التطوير المستمر لجميع الخدمات المقدمة للعملاء باستحداث خدمة جديدة تتيح الاستعلام لحظيًا عن حسابات المتوفين في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

الورثة الشرعيين

ويستطيع أحد الورثة تقديم طلب، أو بموجب توكيل من أحد الورثة لمعرفة رصيد المتوفى لدى البنك المركزي.

والطلب يتم تقديمه ولكن مع بعض الأوراق الأخرى، عليه أن يأتي بأصل من إعلام الوراثة للتأكد منه والاطلاع عليه، وأن يحضر صورة أيضًا منه، وصورة من شهادة الوفاة وبطاقة الوريث، وبطاقة المتوفى.

ولا يمكن تقديم الطلب إلا من شخص من الورثة الشرعيين، أو شخص يحمل توكيل من أحد الورثة، فيقوم البنك المركزي بإرسال استعلام لجميع البنوك في مصر، فتقوم البنوك بالرد على هذا الطلب.

قانون البنك المركزي المصري

وحدد قانون البنك المركزي المصري عددا من الحالات التي يسمح فيها بالكشف عن حسابات العملاء في البنوك دون غيرها خاصة في ظل التزام البنك بتنفيذ تعليمات السرية للحسابات.

وتشمل قائمة الحالات المسموح فيها بالكشف عن الحسابات التالي:

1_ الاطلاع على الحساب وإعطاء بيانات عنه بطريق مباشر أو غير مباشر بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة.

2_ إذن كتابي من أحد ورثته صاحب الحساب أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها،

3_ إذن كتابي من نائب صاحب الحساب القانوني أو وكيله.

4- الكشف عن الحساب بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

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