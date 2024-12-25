أمين صندوق اتحاد الغرف: قيم الصادرات تشير لضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 01:50 مساءً - طالب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بالمزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار وزيادة ضخ المزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي الكبير.

ضرورة العمل على زيادة المكون المصري في المنتجات

وشدد على ضرورة العمل على زيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.

تحسين منظومة التصدير وتيسير الإجراءات السبب في زيادة الصادرات

أكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن البيانات الحكومية أكدت الصادرات من السلع غير البترولية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنحو 27.2 مليار دولار، مرجعا ذلك إلى أن الحكومة تركز على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

10% نموًا في الصادرات المصرية

وتعكس الأرقام نمو الصادرات المصرية - وفقًا للفيومي، زيادة تقدر بأكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد المصري والجهود المبذولة لتعزيز التجارة الخارجية ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة

وأشار إلى أن أن زيادة الصادرات تعمل على توافر العملة الصعبة التي تزيد قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.

أرقام الصادرات تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن أرقام الصادرات تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية.

توقعات بأن تشهد المنتجات المصرية طلبًا متزايدًا في الفترة المقبلة

وتوقع أن تشهد المنتجات المصرية طلبًا متزايدًا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة، مطالبًا بفتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية.

النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي

وألمح إلى النمو الكبير في حجم الصادرات نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضي.

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