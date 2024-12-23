هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

هل رأس السنة إجازة رسمية في مصر؟ - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

بعد أحداث مواجهة شباب بلوزداد، لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة للجماهير في مباراة المصري - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

الصحة: مصر الدولة الوحيدة التي توفر أدوية الإيدز مجانًا - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا" - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد فتح باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - أقربها عيد الميلاد.. جدول الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ مليون و700 ألف.. فيلم «الحريفة 2 يحقق المركز الأول بدور السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - احتفالاً بالكريسماس والعام الجديد.. 7 عروض باليه لتشايكوفسكي على مسرح الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسينما متحف الجزيرة.. عرض 4 أفلام ضمن أولى فاعليات «السيما 36 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسينما متحف الجزيرة.. عرض 4 أفلام ضمن أولى فاعليات «السيما 36 - أخبار كلمتك

اليافعي: لابد من حدوث هذا الأمر لبقاء القضية الجنوبية في المسار الصحيح - أخبار كلمتك

اليافعي: لابد من حدوث هذا الأمر لبقاء القضية الجنوبية في المسار الصحيح - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 12:37 مساءً - سعر الجنيه الذهب، استقر سعر  الجنيه الذهب بحركة التعاملات الصباحية في محلات الصاغة اليوم الاثنين الموافق  23 ديسمبر 2024.

وترصد “كلمتك” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم 

794.webp

 

أسعار الجنيه الذهب 

 سجل سعر الجنيه الذهب  اليوم 30160 جنيها. 

 

الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

 

4f7112225e.jpg

 

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

 

796.webp

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

 

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

 

797.webp

 

حساب المصنعية على الذهب ؟

جدير بالذكر هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

 

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تفاصيل لقاءات رئيس الرقابة المالية مع كبرى المؤسسات المصرفية التركية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق