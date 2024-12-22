قطاع الأعمال تقرر تقسيم إيجوث لشركتين وتنزل 6 فنادق من أصولها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282 تابع (أ)، الصادر في 18 ديسمبر 2024، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، رقم 52 لسنة 2024، بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث

ونصت المادة الأولى لقرار وزارة قطاع الأعمال على الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث بصافى القيمة الدفترية البالغة 2٫338٫294٫112 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2023.

وتخفيض رأس المال المدفوع لشركة إيجوث ليصبح 153٫840 مليون جنيه، ولم يتم تغيير النظام الأساسى فى حينه. واستخدام جميع الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 514٫618٫166 مليون جنيه، واستخدام 331٫541٫834 مليون جنيه من جميع الاحتياطى النظامى بإجمالى مبلغ 846٫160٫000 مليون جنيه، وذلك لزيادة رأس المال المدفوع لشركة إيجوث، ليصبح مليار جنيه وذلك تدعيمًا للهيكل التمويلى للشركة.



وزيادة رأس المال المرخص به من 1٫300 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد معهدي "إيجوث" للسياحة والفنادق ‎وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل المصانع الجديدة بشركة غزل المحلة

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.