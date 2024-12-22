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الرئيسية مال واقتصاد

قطاع الأعمال تقرر تقسيم إيجوث لشركتين وتنزل 6 فنادق من أصولها - أخبار كلمتك

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قطاع الأعمال تقرر تقسيم إيجوث لشركتين وتنزل 6 فنادق من أصولها - أخبار كلمتك

قطاع الأعمال تقرر تقسيم إيجوث لشركتين وتنزل 6 فنادق من أصولها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 02:00 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 282 تابع (أ)، الصادر في 18 ديسمبر 2024، قرار وزارة قطاع الأعمال العام، الشركة القابضة للسياحة والفنادق، رقم 52 لسنة 2024، بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث
ونصت المادة الأولى لقرار  وزارة قطاع الأعمال على الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن تقسيم شركة إيجوث إلى شركتين واستنزال الستة فنادق من أصول شركة إيجوث بصافى القيمة الدفترية البالغة 2٫338٫294٫112 مليار جنيه اعتبارًا من 1/7/2023.
وتخفيض رأس المال المدفوع لشركة إيجوث ليصبح 153٫840 مليون جنيه، ولم يتم تغيير النظام الأساسى فى حينه. واستخدام جميع الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 514٫618٫166 مليون جنيه، واستخدام 331٫541٫834 مليون جنيه من جميع الاحتياطى النظامى بإجمالى مبلغ 846٫160٫000 مليون جنيه، وذلك لزيادة رأس المال المدفوع لشركة إيجوث، ليصبح مليار جنيه وذلك تدعيمًا للهيكل التمويلى للشركة.


وزيادة رأس المال المرخص به من 1٫300 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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