بعد نوفمبر الأسود، خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب لشهر ديسمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:41 صباحاً - قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية وأحد تجار الصاغة، إن الذهب متوقع له الصعود الفترة المقبلة.

وأوضح سكرتير الشعبة السابق في تصريحات خاصة، أن الذهب يتأثر بالعديد من العوامل المختلفة داخل الأسواق المحلية؛ من بينها العرض والطلب والسعر العالمي في البورصة وكذلك الأحوال الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن الذهب شهد على مدار اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في الأسعار ورغم الانخفاض الذي كان في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، إلا أن الذهب أخذ في الارتفاع وتعويض بعض التراجع.

وأضاف أن الطلب على الذهب العالمي والمحلي وكذلك السعر في البورصة العالمية يؤدي إلى زيادة الأسعار مستقبلا.

وشهدت أسعار الذهب خلال شهر نوفمبر 2024 حالة من التباين الشديد داخل الأسواق المحلية والبورصات العالمية.

سعر أونصة الذهب خلال نوفمبر



وسجلت الأونصة العالمية فى بداية شهر نوفمبر 2770 دولار للأونصة، بينما اختتمت الشهر الجاري عند مستويات 2658 دولار للاونصة.

سعر الجنيه الذهب يصل لأعلى مستوى له

وبالأسواق المحلية سجل سعر الجنيه الذهب فى بداية الشهر الجارى نحو 30000 جنيه ووصل إلى أعلى مستوى له خلال الشهر عند مستوى 30800 جنيه ثم اختتم الشهر عند مستوى 29440 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 3670 جنيهًا فى ختام التعاملات

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارا أعلى مستوى لها فى الأسواق عند 3850 جنيهًا ثم أخذ سعر جرام الذهب عيار 21 فى التراجع عند 3670 جنيهًا فى ختام تعاملات الشهر الجاري.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4205 جنيهات اليوم السبت، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3154 جنيهًا داخل الأسواق وفقا لآخر تحديث.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات نهاية الأسبوع العالمية فى البورصة، بدعم من انخفاض الدولار والتوتر الجيوسياسي، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2023 بسبب ارتفاع العملة الأميركية هذا الشهر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.



كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.85 بالمئة إلى 2659.20 دولار.

تراجع أسعار الذهب فى نوفمبر

وهبطت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة حتى الآن في نوفمبر في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 وسط التوقعات بأن يؤدي احتمال فرض إدارة ترامب رسوما جمركية أعلى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول

أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 30.70 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 942.25 دولار. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 987.37 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.

توقعات العالمية والمحلية الفترة المقبلة للذهب

كشف بنك "جولدمان ساكس" عن توقعات إيجابية لأداء المعدن الأصفر خلال الفترة المقبل.

توقع "جولدمان ساكس" أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا خلال العام 2025، بسبب الزيادة في مشتريات البنوك المركزية وخفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.



كما وضع البنك الذهب ضمن أفضل الصفقات السلعية لعام 2025، وقال إن الأسعار قد تستمر في الارتفاع خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وتم التأكيد على هدف سعر 3 آلاف دولار للأونصة، بحلول ديسمبر 2025.

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