رئيس "المركزي الأوروبي": التحرك لخفض أسعار الفائدة سيراعى حالة عدم اليقين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:24 مساءً - قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دو جويندوز: إنه مع مضي البنك قدما في خفض أسعار الفائدة، يجب على المسئولين عدم الاندفاع في تنفيذ القرار في ظل حالة الغموض الاقتصادي.

وأشار المسئول الأوروبي إلى ضرورة التريث، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية والصراعات الجيوسياسية العالمية.

وتابع: "انطباعي هو أننا سنواصل خفض القيود على سياستنا النقدية خلال الشهور والفصول المقبلة ويجب أن تكون حذرا للغاية".

البنك المركزي الأوروبي ومعدلات التضخم

وأعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن ثقته في خفض معدل التضخم بالمنطقة إلى مستوى 2 بالمئة المستهدف خلال العام المقبل.

النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الداعية إلى خفض أسعار الفائدة بما يكفي لضمان عدم عرقلة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

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