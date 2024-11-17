7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:03 صباحاً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 05:00 ص 11/17/2024 5:00:45 AM

تصدرت 7 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي:

العقارات بقيمة تداول بلغت 4 مليار جنيه. خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 3 مليار جنيه بنوك بقيمة تداول بلغت 2.13 مليار جنيه. موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 2.12 مليار جنيه. أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه. اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه. مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 1.15 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

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