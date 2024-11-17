إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 05:03 صباحاً - الأحد 17/نوفمبر/2024 - 05:00 ص 11/17/2024 5:00:45 AM

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، كلمتك

تصدرت 7 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع، وجاءت كالتالي:

  1. العقارات بقيمة تداول بلغت 4 مليار جنيه.
  2. خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت  3 مليار جنيه
  3. بنوك بقيمة تداول بلغت 2.13 مليار جنيه.
  4. موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 2.12 مليار جنيه.
  5. أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه.
  6. اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه.
  7. مقاولات وإنشاءات هندسية بقيمة تداول بلغت 1.15 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.281 تريليون جنيه، لتربح نحو 10 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 31462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 38989 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13806 نقاط.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 8407 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% عند مستوى 11667 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق