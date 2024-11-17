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طن اليوريا يبدأ من 4800 جنيه، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

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طن اليوريا يبدأ من 4800 جنيه، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

طن اليوريا يبدأ من 4800 جنيه، ننشر أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 04:14 صباحاً - أسعار الأسمدة اليوم، سجلت أسعار الأسمدة استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك بعد فترة تذبذب ما بين ارتفاعات كبيرة وانخفاضات متوسطة؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر النترات واليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 21387.5 جنيه للطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص ما بين 14 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 8402.3 جنيه للطن، وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13600 جنيه، لتتراوح أسعار سلفات النشادر 20.6% من 10200 جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

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أسعار الأسمدة في الأسواق، كلمتك 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 22237.5 جنيه للطن، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص ما بين 15 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط  سعر يوريا 46.5% عادي نحو 9456.9 جنيه للطن، وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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تصل إلى 3178.5 جنيه في الطن، ارتفاع مفاجئ في أسعار الأسمدة

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لليوم الثاني، انخفاض جماعي في أسعار الأسمدة بالأسواق

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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