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أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:17 صباحاً - ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 17 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4068 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3051 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28480 جنيهًا.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

هبطت  أسعار الذهب  عالميا  اخر تعاملات الاسبوع في البورصة لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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