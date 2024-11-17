قائمة المعاملات غير المالية في إنستاباي لعملاء البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 07:17 صباحاً - تقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

ومن بين تلك الخدمات المعاملات غير المالية المتاحة لعملاء البنوك عبر استخدام التطبيق.

المعاملات غير المالية

وتضم قائمة المعاملات غير المالية التي يتم إتاحتها عبر تطبيق إنستاباي ما يلي:

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل.

وفي مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

تطبيق إنستا باي

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار اعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي وتضم القائمة الكثير من البنوك

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