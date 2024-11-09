انخفاض أسعار الزيت اليوم نحو 9.5 جنيه في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - انخفاض أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت انخفاضا ملحوظا تراوح ما بين 5 جنيهات و9.5 جنيه في الأسواق؛ فما أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت في المحال التجارية

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

5 جنيهات انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس بنحو 5 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 87.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 60 إلى 120 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

9.5 جنيه انخفاضا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 9.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 92.3 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 75 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

8.5 جنيه انخفاضا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، انخفض سعر زيت الذرة بنحو 8.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 104.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 82 إلى 150 جنيهًا للتر.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ انخفض سعر زيت الذرة كريستال بنحو 7 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 106 جنيهات، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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