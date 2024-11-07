"المركزي السويدي" يخفض الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2.75% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:07 مساءً - خفض البنك المركزي السويدي اليوم الخميس، تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عقد، مع وعد بمزيد من التخفيضات لدعم الاقتصاد.

وبلغ سعر الفائدة الجديد 2.75%، وأشار البنك إلى إمكانية تخفيضات إضافية في ديسمبر والنصف الأول من عام 2025.

وسبق أن خفض البنك أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.25% في سبتمبر الماضي.

توقعات تخفيض التضخم والنشاط الاقتصادي

وقال البنك وقتها: إنه في حال بقيت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير فقد يتوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الاجتماعين المقبلين خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يلجأ بأحد الاجتماعين لخفض بواقع 50 نقطة أساس.

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