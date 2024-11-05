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خبير سيارات يكشف حقيقة ربح الوكلاء 4%، وهذه نسبة أرباح المعارض - أخبار كلمتك

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خبير سيارات يكشف حقيقة ربح الوكلاء 4%، وهذه نسبة أرباح المعارض - أخبار كلمتك

خبير سيارات يكشف حقيقة ربح الوكلاء 4%، وهذه نسبة أرباح المعارض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:31 مساءً - أثارت تصريحات دينا غبور، أحد المحكمين بالموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر"، الذى يذاع على قناة "CBC"، الجدال حوّل تصريحاتها الأخيرة التي تشير إلى أن أرباح شركات السيارات في الفترة الحالية تصل نحو 4% مما أثار الجدل بين المحكمين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها البعض  بالتخوف من الحسد.


وفي ذات السياق أكد  تامر حنفي خبير السيارات، أن ارباح السيارات في الفترة الحالية تصل بالفعل لـ 4%، لأن النسبة والتناسب  بين أرباح السيارة وأسعارها أصبحت ضئيلة جدا، لأن أسعار السيارات ارتفعت بشكل مبالغ، مما تسبب في قلة الربح بشكل ملحوظ".

 

أرباح السيارات خلال الأعوام السابقة 

وأوضح حنفي  لـ كلمتك، أن السيارات خلال الأعوام الماضية قبل زيادة الأسعار كانت السيارة التي يصل سعرها لـ 100 ألف جنيه، تحقق نسبة ربح 1000 جنيه، لافتا إلى أن قطاع السيارات يمر في الوقت الحالي بالعديد من الصعوبات، أبرزها وقف الاستيراد من منتصف مايو حتى الآن وترتب، عليها إرتفاع أسعار السيارات وغياب الكثير من الموديلات.

نسب أرباح الوكلاء والموزعين من تجارة السيارات

وتابع خبير السيارات، أن الوكلاء  تتراوح  أرباحهم من سعر السيارة مابين 4 إلى 5 %، والموزع يصل لنسبة ربح  2%، بدون الأوفربرايس، ويصل نسبة ربح أصحاب المعارض 1%، ولا تحقق أرباحا في بعض الأوقات.

وأكد أن التجارة في السيارات مربحة لأنها  تجارة سريعة  ودوران رأس المال خاصة التعامل بنظام التقسيط، مشيرًا إلى تجارة السيارات أربح من العقارات نظرًا لآن العقارات تحتاج لعديد من الأعوام للحصول على الربح على عكس السيارات  ليس بحاجه لوقت وفترات طويله لبيعها، قائلًا:"بيع كتير وأكسب قليل هتكسب في الآخر كتير".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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