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رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12% - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12% - أخبار كلمتك

رئيس شعبة الدخان: ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 09:09 مساءً - زيادة أسعار السجائر ،  أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية،  ان أسعار السجائر  ارتفعت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في مصر، بنسبة 12 % تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018. 

 وقال  الامبابى إن سعر عبوة السجائر كليوباترا ارتفعت إلى 38.75 جنيه مقابل 34.72 جنيه قبل الزيادة على سبيل المثال  .

 ارتفاع أسعار السجائر  

 وأضاف رئيس شعبة الدخان والسجائر  فى تصريحات خاصة لـ كلمتك  أن هذه الزيادة جاءت في إطار موافقة وزارة المالية على زيادة الحد الأقصى للشرائح الضريبية للسجائر المقررة سنويا 12%، وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 177 لسنة 2013

 

أسعار السجائر 
أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

 

 

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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