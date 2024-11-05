رئيس مجلس الدولة الصيني يتعهد بجعل بلاده سوقًا واسعا توفر فرصًا كبيرة للعالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، الثلاثاء، بأن تواصل الصين توسيع الانفتاح، وبأن تجعل سوقها الواسعة سوقًا توفر فرصًا كبيرة للعالم.

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها خلال مراسم افتتاح النسخة السابعة لكلا من معرض الصين الدولي للاستيراد ومنتدى هونغتشياو الاقتصادي الدولي، في شانغهاي.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، إن استضافة معرض الصين الدولي للاستيراد إجراء مهم للصين من أجل توسيع الانفتاح والتعاون، ويُظهر التزام الصين الجدي تجاه العالم.

وأضاف أنه إذا كانت النسخة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد دعوة أحادية من جانب الصين إلى العالم، فإن النسخ اللاحقة من المعرض أصبحت تمثل التزاما متبادلا بين الصين والعالم، ما يوضح التطلعات المشتركة نحو الانفتاح والتعاون.

وشدد رئيس مجلس الدولة الصيني، على الحاجة إلى تعزيز التوافق بشأن الانفتاح، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف إظهار الالتزام المشترك بالأنظمة والقواعد الاقتصادية والتجارية، فضلا عن التنفيذ الجاد للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية متعددة الأطراف والثنائية.

وأوضح، أن الصين ستواصل توسيع الانفتاح المؤسساتي، والتواؤم بصورة فعالة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، متعهدا ببذل جهود لتنفيذ استراتيجية تحديث مناطق التجارة الحرة التجريبية.

وأعرب عن استعداد الصين لزيادة فتح سوقها الهائلة، ما يشمل تنفيذ الانفتاح أحادي الجانب وتقديم معاملة صفرية للتعريفات الجمركية لجميع خطوط التعريفات الجمركية للمنتجات من البلدان الأقل نموًا، وتحويل السوق الصينية الضخمة بشكل فعال إلى سوق توفر فرصا كبيرة للعالم.

وتابع قائلا: إن الصين تحافظ بقوة على نظام التجارة متعدد الأطراف وفي القلب منه منظمة التجارة العالمية، وتدعم الدول النامية في تقاسم المزيد من فوائد العولمة.

وأبدى استعداد الصين لمواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين مع جميع الأطراف في المنظمات الاقتصادية الدولية، وتولي زمام المبادرة في استكشاف سبل تنفيذ اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، والانضمام إلى الجهود الساعية لبناء اقتصاد عالمي مفتوح.

واستطرد رئيس مجلس الدولة: "إن أسس الاقتصاد الصيني لا تزال سليمة، والحكومة الصينية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والإسهام بشكل أكبر في التنمية العالمية ورفاهية البشرية".

وأشار زعماء أجانب ورؤساء منظمات دولية في كلماتهم الافتتاحية إلى أن معرض الصين الدولي للاستيراد أصبح منصة دولية مهمة لتعزيز التجارة والاستثمار وتعزيز الانفتاح والتعاون.

وأعربوا عن ثقتهم في الاقتصاد الصيني وآفاقه، مبدين استعدادهم لتعزيز التعاون مع الصين في بناء الحزام والطريق بشكل مشترك، فضلا عن تعزيز التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والارتباطية والتنمية الخضراء، والحفاظ على التجارة الحرة، وتعزيز المساواة والتقدم والتنمية المستدامة في العالم.

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