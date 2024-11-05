الشرقية للدخان تكشف أسباب زيادة أسعار السجائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 08:09 م 11/5/2024 8:09:39 PM

اعتمد مجلس إدارة الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، قائمة الأسعار الجديدة لجميع منتجات الشركة من سجائر كليوباترا وغيرها من الأصناف الأخرى، على أن تطبق الزيادة بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، يأتي ذلك لتعويض جزء من الزيادة تكلفة التصنيع نتيجة:

أولا: تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 31 إلى 48 جنيها.

ثانيا: ارتفاع أسعار المواد الخام التبغية وغير التبغية بشكل عام.

ثالثا: ارتفاع تكلفة الشحن نظرا للظروف اللوجستية الحالية.

ما كان له أثر كبير على زيادة التكلفة منذ شهر مارس الماضي، حيث أشارت الشركة إلى أن مكون المواد الخام التبغية وغير التبغية يمثل أكثر من 75٪ من إجمالي تكلفة التصنيع (غير شاملة الضرائب)، وهو ما يمثل عبئا كبيرا تحملته الشركة طوال الفترة الماضية.

زيادة أسعار السجائر الرسمية في مصر

وسيتم زيادة أسعار السجائر الرسمية في مصر ليصبح سعر البيع للمستهلك على النحو التالي:

كليوباترا (بوكس، سوفت، كوين وكينج زايز، وبلاك وسوبر): 38.75 جنيه.

كليوباترا بوكس (10): 27 جنيها.

بوسطن وبلمونت: 38.75 جنيه.

فايسروي / بال مال: 60 جنيها.

مونديال بأنواعها ومونديال سويتش (بلوبيري، منتول): 38.75 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.75 جنيه.

وبالرغم من الزيادة السابقة والتي تم تطبيقها في شهر أبريل الماضي والحالية، فإنها لم تتمكن بعد من تغطية العجز الناتج عن ارتفاع عناصر التكلفة، خاصة أن أي زيادة سعرية تتحصل منها الشركة الشرقية على 50٪ فقط من تلك الزيادة لتغطية جزء من الزيادة في عناصر التكلفة بينما يتم توريد الـ 50٪ الأخرى الى خزينة الدولة كضريبة قيمة مضافة وفقا لأحكام القانون.



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