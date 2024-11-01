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كم سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024؟ - أخبار كلمتك

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كم سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - سعر الجنيه الذهب، استقر سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة خلال حركة التعاملات، اليوم الجمعة، الموافق 1 نوفمبر 2024، وترصد “كلمتك” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

الجنيه الذهب - كلمتك 
الجنيه الذهب، كلمتك 

حركة أسعار الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 

 سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30240 جنيها. 

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الاستثمار في الجنيه الذهب

 ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف إيه عن الجنيه الذهب؟

ويعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

 

الجنيه الذهب - كلمتك 
الجنيه الذهب، كلمتك 

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

ويتم سك  الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

يمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

  • نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراط.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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