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الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025 - أخبار كلمتك

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الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025 - أخبار كلمتك

الكنيست الإسرائيلي يصادق على تمديد حالة الطوارئ حتى ديسمبر 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:10 صباحاً - صادق الكنيست الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل حتى ديسمبر 2025 بناء على طلب الحكومة.

وبحسب موقع "واي نت" العبري، يحق للحكومة الإسرائيلي في حالة الطوارئ، وضع أنظمة طوارئ، والتي لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ هذه.

كما صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضو كنيست الاقتراح مقابل 52 عارضه.

وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024، 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، ويزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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