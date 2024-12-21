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بأسلحة إسرائيلية، كتائب القسام تنفذ عمليات ضد جيش الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

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بأسلحة إسرائيلية، كتائب القسام تنفذ عمليات ضد جيش الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

بأسلحة إسرائيلية، كتائب القسام تنفذ عمليات ضد جيش الاحتلال في جباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:25 مساءً - أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن مقاتليها ألقوا قنابل يدوية صهيونية الصنع صوب جنود بجوار ناقلة جند أوقعتهم بين قتيل وجريح وسط مخيم جباليا.

 

عمليات القسام ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أجهز المقاومون على 3 جنود بجيش الاحتلال طعنا بالسكاكين، واغتنموا سلاحهم الشخصي".

وأضافت كتائب القسام في بيانها: “اقتحم نفس المقاومين منزلا تحصنت به قوة راجلة أخرى، وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر”.

وبالأمس الجمعة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في بيان، أنها تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخبارية في سماء قطاع غزة.

سرايا القدس تسقط مسيرة إسرائيلية 

ويأتي ذلك بعدما كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تنفيذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تنفذ عملية نوعية ضد جيش الاحتلال 

وقالت كتائب القسام: "إن مقاتلا في صفوفها تنكر بلباس جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وفجر نفسه بقوة إسرائيلية مكونة من 6 جنود بواسطة حزام ناسف".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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