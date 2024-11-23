العاصفة بيرت تتسبب في انقطاع الكهرباء في أيرلندا وتعطل التنقل ببريطانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 08:06 مساءً - انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والمزارع والشركات في أيرلندا بسبب العاصفة بيرت، بينما توقفت بعض خطوط السكك الحديدية وأغلقت طرق في بريطانيا بسبب ما وصفه خبراء الطقس بأنه "حدث متعدد الأخطار".

انقطاع التيار الكهربائي بسبب العاصفة بيرت

وبحسب ما جاء عبر "رويترز"، ذكر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا أن تحذيرات صدرت باللونين الأصفر والبرتقالي من الرياح والأمطار والثلوج والجليد في أغلب أنحاء المملكة المتحدة.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ثلوجا تغطي الطرق في بعض أجزاء بريطانيا، بينما شوهدت مياه الفيضانات تغمر السيارات المتوقفة في بلدة كيليبيجز بمقاطعة دونيجال في أيرلندا المجاورة.

العاصفة بيرت تعدد المخاطر

وقال جيسون كيلي، كبير خبراء الطقس في مكتب الأرصاد الجوية البريطاني: "مع مضينا قدما في الجزء الأول من صباح السبت، تبدأ (العاصفة) في الظهور في أنحاء اسكتلندا وشمال ويلز وشمال إنجلترا، مع احتمال سقوط بعض الثلوج الكثيفة، ولا سيما فوق الأراضي المرتفعة".

وأضاف: "العاصفة بيرت هي ما نصفه بأنه ‘حدث متعدد الأخطار‘، إذ إنها تسقط ثلوجا وأمطارا على بريطانيا وتحمل إليها رياحا في معظم أوقات مطلع الأسبوع"

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية الأيرلندي تحذير "الحالة الحمراء" من الأمطار، وهو أعلى تحذير، في مقاطعتي كورك وجولواي خلال الليل. وأدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في أجزاء من الساحل الغربي لأيرلندا، ما جعل السير على الطرق غير ممكن.

وقالت شركة سكوت ريل على منصة إكس، إن بعض خدمات القطارات جرى تعليقها بسبب الطقس.

وقالت شركة (إي.إس.بي نتوركس) في أيرلندا، إن الرياح العاتية المصاحبة للعاصفة أدت إلى انقطاع في الكهرباء أثر على 60 ألف منزل ومزرعة وشركة خلال الليل، وبالتحديد في المناطق الواقعة في غرب البلاد وشمالها الغربي.

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