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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى من وحدة ماجلان في معارك بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى من وحدة ماجلان في معارك بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندى من وحدة ماجلان في معارك بجنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي من وحدة ماجلان في معارك جنوب لبنان.

جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة ماجلان

وطالب  وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش بضرورة احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري في لبنان برا وبحرا وجوا.

و أكد المبعوث الأمريكى إلى لبنان، آموس هوكستين،  أن واشنطن تعمل عن كثب مع الإدارة فى لبنان وإسرائيل بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار.

نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

وقال هوكشتين - خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل-: "استطعنا أن نقارب بين وجهات النظر وسد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ولكن هناك بعض القضايا لا تزال عالقة ".

ونوه بأن هناك تقدما في المفاوضات مع رئيس البرلمان اللبنانى، نبيه بري وأنه هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع بين حزب الله وإسرائيل، معربا عن أمله أن تصل الجهود إلى حل خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوجه إلى إسرائيل لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مبينا أن هذه المفاوضات ستعتمد على ما تم التوصل إليه اليوم في لبنان.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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