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استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات في مخيمي البريج والنصيرات - أخبار كلمتك

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استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات في مخيمي البريج والنصيرات - أخبار كلمتك

استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات في مخيمي البريج والنصيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن 21 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة  منذ  أمس السبت.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ومن جانبها أفادت  وكالة "شهاب" باستشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مخيم البريج.

وأصيب عدد من الأشخاص في إطلاق القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية على منازل المواطنين في محيط مسجد الشهيد شرقي البريج.

عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وكثفت الآليات الإسرائيلية قصفها المدفعي شمالي مخيم البريج، كما استهدف قصف إسرائيلي محيط المقبرة الجديدة شرق المخيم.

وفي جنوب القطاع، استشهد  5 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مدينة رفح.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي شمال القطاع، قصف جيش الاحتلال  الإسرائيلي منزلا بمشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.

وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في مخيم جباليا بالروبوتات والبراميل المتفجرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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