الحوثي تستهدف قاعدة ناحل سوريك الإسرائيلية قرب حيفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:39 صباحاً - أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الاثنين أن الجماعة نفذت عملية نوعية استهدفت قاعدة ناحل سوريك قرب حيفا وأنها حققت إصابة دقيقة.

هجمات جماعة الحوثي على إسرائيل

يوم الجمعة الماضي أعلنت جماعة الحوثي عن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية في النقب بصاروخ بالستي وإسقاط مسيرة أمريكية "MQ9" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقالت في بيان إنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة بصاروخ باليستيّ فرط صوتي "فلسطين2" وحقق هدفه.

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